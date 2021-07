Roma, Mourinho e il suo staff girano la capitale in bicicletta! (Di domenica 11 luglio 2021) Roma - José Mourinho si gode le bellezze della capitale. Il tecnico giallorosso ha approfittato del giorno di riposo concesso ai suoi per visitare il centro di Roma. Una gita in bicicletta insieme ai ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 luglio 2021)- Josési gode le bellezze della. Il tecnico giallorosso ha approfittato del giorno di riposo concesso ai suoi per visitare il centro di. Una gita in bicicletta insieme ai ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Non voglio la Roma di Mourinho, voglio la Roma dei romanisti” ?? - virginiaraggi : Insieme a José Mourinho nei Musei Capitolini. Buon lavoro Special One! #Roma #Mourinho - angelomangiante : #Mourinho: ' Non è la Roma di Mourinho. È la Roma dei romanisti. Io sono solo uno in più, niente di più. Sono qui p… - infoitsport : Mourinho blinda la Roma, tra regole e disciplina - sportli26181512 : #Roma, #Mourinho e il suo staff girano la capitale in bicicletta!: Lo Special One ha approfittato del giorno di rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho Roma, Mourinho e il suo staff girano la capitale in bicicletta! ROMA - José Mourinho si gode le bellezze della capitale. Il tecnico giallorosso ha approfittato del giorno di riposo concesso ai suoi per visitare il centro di Roma. Una gita in bicicletta insieme ai ...

La Roma scarica Pedro: l'agente cerca squadra in Italia e all'estero ROMA - Il grande assente dei primi tre giorni di ritiro della nuova Roma di José Mourinho è senz'altro Pedro Rodriguez . Il club giallorosso giovedì scorso ha infatti confermato la volontà di lasciar andare via l'attaccante spagnolo non convocandolo per il raduno ...

Roma, le regole di Mourinho: Trigoria nelle sue mani Corriere dello Sport Roma, Pedro ha offerte in Arabia Saudita e America Offerte Pedro Roma – Dopo essere stato fuori dalla lista di Mourinho insieme a Fazio, Santon e Pastore il futuro di Pedro è sempre più lontano da Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’esterno spagn ...

La Roma scarica Pedro: l'agente cerca squadra in Italia e all'estero Dopo le vacanze Pedro ha ricevuto la comunicazione della Roma: fuori dalla lista dei convocati e l’invito a cercarsi una nuova squadra. Il suo agente è al lavoro, ma al momento di offerte concrete non ...

- Josési gode le bellezze della capitale. Il tecnico giallorosso ha approfittato del giorno di riposo concesso ai suoi per visitare il centro di. Una gita in bicicletta insieme ai ...- Il grande assente dei primi tre giorni di ritiro della nuovadi Joséè senz'altro Pedro Rodriguez . Il club giallorosso giovedì scorso ha infatti confermato la volontà di lasciar andare via l'attaccante spagnolo non convocandolo per il raduno ...Offerte Pedro Roma – Dopo essere stato fuori dalla lista di Mourinho insieme a Fazio, Santon e Pastore il futuro di Pedro è sempre più lontano da Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’esterno spagn ...Dopo le vacanze Pedro ha ricevuto la comunicazione della Roma: fuori dalla lista dei convocati e l’invito a cercarsi una nuova squadra. Il suo agente è al lavoro, ma al momento di offerte concrete non ...