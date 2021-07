Quindici ragazze positive dopo una vacanza in Spagna | ma erano tutte vaccinate e con il green pass

(Di domenica 11 luglio 2021) Una storia che dovrà essere chiarita in tutti i suoi aspetti, da sbattere in faccia a quelli che credono che il vaccino funzioni al 100% e che possiamo anche fregarcene delle regole e vivere come ...

Un gruppo di 15di Rosolini, provincia di Siracusa, è risultato positivo al Covid al rientro da una vacanza in Spagna. Avevano deciso di passare qualche giorno nella penisola iberica dopo ...Hanno trascorso una breve vacanza in Spagna ma al rientro hanno scoperto di aver contratto il covid. E' accaduto adi Rosolini, nel Siracusano. Come racconta oggi La Sicilia, leal termine del periodo scolastico hanno deciso di andare in vacanza. La comitiva avrebbe rispettato tutte le ...La disavventura di una comitiva di Rosolini, in provincia di Siracusa: evidentemente con la variante delta molti parametri sono cambiati ...Quindici ragazze sono risultate positive al Covid-19 a Rosolini, in provincia di Siracusa. Le giovani erano rientrate da una breve vacanza in Spagna ed erano vaccinate. I tamponi si trovano al laborat ...