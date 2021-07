Malta: 120 ragazzi italiani bloccati in quarantena (Di domenica 11 luglio 2021) 120 studenti italiani sono bloccati in quarantena a Malta, in attesa di poter effettuare il tampone. I soggetti sono confinati in un Covid Hotel, per evitare la diffusione della variante Delta A Malta, 120 ragazzi sono bloccati in quarantena in un Covid Hotel. La maggior parte di loro sono giovani studenti minorenni, che si erano recati nell’ arcipelago posto al centro del Mar Mediterraneo per motivi di studio. Stando a quanto riportato di recente, nella maggior parte dei casi, gli interessati tenuti in isolamento presentano leggeri sintomi, altri ... Leggi su zon (Di domenica 11 luglio 2021) 120 studentisonoin, in attesa di poter effettuare il tampone. I soggetti sono confinati in un Covid Hotel, per evitare la diffusione della variante Delta A, 120sonoinin un Covid Hotel. La maggior parte di loro sono giovani studenti minorenni, che si erano recati nell’ arcipelago posto al centro del Mar Mediterraneo per motivi di studio. Stando a quanto riportato di recente, nella maggior parte dei casi, gli interessati tenuti in isolamento presentano leggeri sintomi, altri ...

