(Di domenica 11 luglio 2021) AGI - Un diluvio di polemiche ha sommerso l'astronauta dell'Esadopo un tweet in cui si è congratulato per il goldi Shaw. "Che gol stupefacente, ben fatto, Inghilterra", è stato il commento indel 44enne militare siciliano. Immediate le proteste degli utenti italiani che hanno oscillato tra l'ironia (", hanno segnato gli inglesi eh? Inglesi!") e qualche minaccia e insulto ("Guarda che se continui così la prossima volta nello spazio ti ci lasciamo..", tra i messaggi ripetibili). La precisazione A placare la rabbia dei tifosi azzurri non è bastata la precisazione di ...

Advertising

msn_italia : Luca Parmitano esulta al gol dell'Inghilterra, boom di insulti su Twitter. L'astronauta: «Ecco perché l'ho fatto» - Matteo67 : RT @Agenzia_Italia: Luca Parmitano esulta al gol inglese, ira spaziale del web - Agenzia_Italia : Luca Parmitano esulta al gol inglese, ira spaziale del web - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #luca parmitano festeggia il gol dell'Inghilterra, boom di insulti su Twitter. L'astronauta: «Ecco perché l'ho fatto» h… - elisabettaanzan : RT @Open_gol: E su Twitter minacciano di lasciarlo nello spazio -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Parmitano

Una gaffe che si può definire 'spaziale' quella diche su Twitter ha esultato per il gol del vantaggio dell'Inghilterra contro l'Italia realizzato da Luke Shaw dopo soli due minuti. 'What an amazing gol! Well done, England' (Che gol ...esulta al gol inglese, ira spaziale del ...AGI - Un diluvio di polemiche ha sommerso l'astronauta dell'Esa Luca Parmitano dopo un tweet in cui si è congratulato per il gol inglese di Shaw. "Che gol stupefacente, ben fatto, Inghilterra", è stat ...Euro 2020, la finale e cosa succede sui social. Anche scivoloni. « What an amazing gol! Well done, England » (Che gol strabiliante!