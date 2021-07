LIVE Berrettini-Djokovic 7-6 0-3 | Finale Wimbledon in DIRETTA | il serbo avanti di due break nel 2° set

Leggi su oasport

(Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 ROVESCIO VINCENTE IN RECUPERO DI NOLE! 0-4 Parziale pesante adesso: game a zero del. 40-0 Risposta lunga di. 30-0 Servizio e diritto del classe ’87 che chiude a volo. 15-0 Ottima prima del. 0-3 DOPPIO!!!! Troppi errori del classe ’96 in uscita dal servizio. 40-AD ALTRA CHANCE NOLE! Errore con il back di rovescio dell’azzurro. 40-40 APPLAUSO DI NOLE! VOLEE PAZZESCA DI! Demi-volée perfetta dell’azzurro. 40-AD DI POCO SUL NASTRO IL ROVESCIO DI ...