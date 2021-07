Lago d'Idro, l'estate a chilometro zero (Di domenica 11 luglio 2021) Dieci spiagge da non perdere, minicrociere, escursioni e sport . È l'estate a chilometro zero sul Lago d'Idro, il lato selvaggio dell'offerta lacustre in provincia di Brescia. Amatissimo dai giovani e ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 luglio 2021) Dieci spiagge da non perdere, minicrociere, escursioni e sport . È l'suld', il lato selvaggio dell'offerta lacustre in provincia di Brescia. Amatissimo dai giovani e ...

Ultime Notizie dalla rete : Lago Idro Lago d'Idro, l'estate a chilometro zero Dieci spiagge da non perdere, minicrociere, escursioni e sport . È l'estate a chilometro zero sul lago d'Idro, il lato selvaggio dell'offerta lacustre in provincia di Brescia. Amatissimo dai giovani e dagli sportivi, a 368 metri d'altitudine, è il più alto tra i laghi prealpini lombardi e ...

Dall'arte al Kitesurf, tre laghi e tre modi di fare vacanza in Lombardia Infine, il lago d'Idro , il più alto tra i laghi prealpini lombardi ch rappresenta la meta ideale per chi alla movida preferisce le vacanze en plein air in un luogo che ha mantenuto tradizioni, stili ...

Lago d'Idro, l'estate a chilometro zero Il Giorno Lago d'Idro, l'estate a chilometro zero Le migliori dieci spiagge gratuite, verde e montagne, sport estremi e una rocca che ha fatto la storia per una vacanza a pochi chilometri da Brescia ...

Dall'arte al Kitesurf, tre laghi e tre modi di fare vacanza in Lombardia Tre laghi, di Garda, d’Iseo e di Idro, bacini d’acqua dolce bellissimi dell’Italia settentrionale, in provincia di Brescia, rappresentano tre differenti modi di fare vacanza, tra ...

