"La follia di Beppe Grillo e una generazione di disadattati". Nicola Porro: perché il reddito di cittadinanza deve sparire (Di domenica 11 luglio 2021) Sotto a chi tocca. E dopo la giustizia, potrebbe toccare al reddito di cittadinanza, la folle misura assistenzialista grillina, l'assegno ai fannulloni. Già, perché ora anche il Pd, per la prima volta, ha aperto a rivedere lo strumento. Insomma, il sospetto è che ben presto, grazie alla presenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi, anche questo incredibile spreco di Stato verrà cancellato. E contro il reddito di cittadinanza ecco che Nicola Porro si spende in un durissimo editoriale, sul Giornale di domenica 11 luglio. "Il reddito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Sotto a chi tocca. E dopo la giustizia, potrebbe toccare aldi, la folle misura assistenzialista grillina, l'assegno ai fannulloni. Già,ora anche il Pd, per la prima volta, ha aperto a rivedere lo strumento. Insomma, il sospetto è che ben presto, grazie alla presenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi, anche questo incredibile spreco di Stato verrà cancellato. E contro ildiecco chesi spende in un durissimo editoriale, sul Giornale di domenica 11 luglio. "Ildi ...

Ultime Notizie dalla rete : follia Beppe Presentato il programma di Hortus Conclusus ... chiara e partecipata, restitu­isce per intero i colori, il genio, la gloria, la follia e il dramma ... con un'unica eccezionale replica dello spettacolo 'Cara professoressa' di e con Beppe Casales. Le ...

Al Bano, colpo basso per Loredana Lecciso: l'ha detto chiaramente, come la prenderà? Ancora adesso, infatti, si amano alla follia. E, senza alcun dubbio, formano una delle coppie più ... seppure in collegamento, nella trasmissione "Unomattino estate", condotta da Beppe Convertini ed ...

“Beppe poco lucido e narciso: perdere Giuseppe è una follia” Il Fatto Quotidiano la cosa piu' divertente nello sfascio grillino e' che adesso i militanti, i seguaci, travaglio, pedulla' ecc. ecc. fanno a grillo, a conte, ai ministri e ai parlamentari grillini le stesse identiche critiche che fino ad oggi per anni hanno fatto t ...

Presentato il programma di Hortus Conclusus Massimiliano Cividati, accompagnato al pianoforte da Andrea Zani, con una narrazione scintillante, chiara e partecipata, restitu­isce per intero i colori, il genio, la gloria, la follia e il ...

