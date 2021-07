Finale a Wimbledon: Matteo sogna il 1° Slam, Nole vuole il 20° (Di domenica 11 luglio 2021) La storia del tennis passa da Wimbledon, ancora una volta. La sfida di domenica sarà speciale sia per Matteo Berrettini, alla sua prima Finale Slam in carriera, che per Novak Djokovic, alla trentesima ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) La storia del tennis passa da, ancora una volta. La sfida di domenica sarà speciale sia perBerrettini, alla sua primain carriera, che per Novak Djokovic, alla trentesima ...

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - sportli26181512 : Italia-Inghilterra, quando e dove vedere la finale dell’Europeo: Oggi è un grande giorno per l'Italia dello sport.… - vaniacavi : RT @g_de_dionigi: @vaniacavi Wimbledon, la finale tra Berrettini e Djokovic sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 -