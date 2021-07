Ddl Zan | Ostellari insiste | «Serve un accordo | o la legge verrà affossata in Aula»

Advertising

mante : il Corriere scrive che il cardinale Parolin ha chiamato Salvini e Renzi per “migliorare” il ddl Zan. Ora se qualcun… - borghi_claudio : Scricchiola Dal Pd a M5S, scricchiola sempre di più il fronte del sì al ddl Zan (di P. Salvatori) - Avvenire_Nei : L’analisi dei giuristi: «Così com’è, il ddl Zan è solo propaganda» - gps72 : RT @laura_ceruti: Volete il ddl Zan poi augurate la morte a Renzi o come minimo gli dite #RenziFaiSchifo, ma vi rendete conto che siete int… - MaterVerbi : ?? ? #OreQuindici - Recitiamo la #Coronina invocando la divina misericirdia e l'intercessione della Vergine Maria,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

, CasaPound: manifestazione a Siracusa, "legge non deve passare, difendiamo la libertà di espressione" È questa la risposta di CasaPound Italia sulla proposta di legge presentata in Senato e ..."Sulsiamo a un passo dal traguardo, manca tanto così... purtroppo al Senato i numeri sono in bilico, se non passa quei ragazzi continuano a soffrire... se la Lega ha dato disponibilità a ...“Il Ddl Zan non deve passare, non è neanche lontanamente pensabile inserire all’interno del nostro ordinamento giuridico una legge che lascia ogni tipo di discrezionalità ai ...Matteo Renzi, che oltre alle attività di senatore, influencer e lobbista oggi ha intrapreso anche quella di commerciante (non ho aggiunto all'elenco scrittore perché a tutto c'è un limite!), ha inizia ...