Cuneo, madre e figlio muoiono nel laboratorio della loro panetteria: forse intossicati da monossido (Di domenica 11 luglio 2021) I titolari di una panetteria artigianale di Torre Mondovì (Cuneo) sono stati trovati morti all'interno del loro laboratorio. Le vittime, madre e figlio, sarebbero state avvelenate da monossido di carbonio.

Marilenapas : RT @Corriere: Due morti, madre e figlio, in un laboratorio di panetteria: avvelenati da monossido - Filo2385Filippo : RT @Corriere: Due morti, madre e figlio, in un laboratorio di panetteria: avvelenati da monossido - Radio1Rai : ??A Torre Mondovì, provincia di #Cuneo Due persone sono morte, forse avvelenate da #monossido di carbonio, nel labor… - rtl1025 : ?? Due persone sono morte, probabilmente avvelenate da #monossidodicarbonio, nel laboratorio di una #panetteria arti… - Corriere : Due morti, madre e figlio, in un laboratorio di panetteria: avvelenati da monossido -