Crostata ricotta e nutella

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 11 luglio 2021) Vediamo come fare una buonissima Ingredienti pasta frolla per 6 persone 400 gr. farina 125 gr. zucchero 125 gr. burro 2 uova mezza bustina lievito Ingredienti per il ripieno 150 gr. zucchero 3 tuorli d'uovo 250 gr.3 cucchiai farina 3-4 cucchiaiProcedimento Lavorare insieme tutti gli ingredienti per la frolla Stenderla con il mattarello e rivestire con la frolla l'interno di una tortiera Preparare il ripieno sbattendo bene i tuorli con lo zucchero Aggiungeree in ultimo la farina Versare il composto di farcitura nella tortiera e livellare Cuocere in forno già caldo a 180° per ...