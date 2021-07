Carrello online, la spesa arriva a casa (Di domenica 11 luglio 2021) Non solo oggetti elettronici: anche la spesa alimentare si sposta sempre più dai negozi fisici a quelli virtuali. In particolare, nel 2019 è stato il settore che ha registrato la crescita più sostenuta, con un +39% a fronte del +15% dell’e-commerce nel suo complesso. Quindi, pur rimanendo un mercato dal valore relativamente basso, è in costante aumento. A rivelarlo sono i dati dell’Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, che sottolinea come oggi il 68% degli italiani ha la possibilità di accedere al servizio della spesa online. Un dato, anche questo, che continua a crescere. STIAMO IN casa: SPOPOLA LA ... Leggi su udine20 (Di domenica 11 luglio 2021) Non solo oggetti elettronici: anche laalimentare si sposta sempre più dai negozi fisici a quelli virtuali. In particolare, nel 2019 è stato il settore che ha registrato la crescita più sostenuta, con un +39% a fronte del +15% dell’e-commerce nel suo complesso. Quindi, pur rimanendo un mercato dal valore relativamente basso, è in costante aumento. A rivelarlo sono i dati dell’Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, che sottolinea come oggi il 68% degli italiani ha la possibilità di accedere al servizio della. Un dato, anche questo, che continua a crescere. STIAMO IN: SPOPOLA LA ...

Advertising

davided81 : Tornato a casa con lo sbrano avendo cenato con due birre e ho ringraziato la vocina nel cervello che ieri quando ho… - EcommerceGuruIT : Vuoi qualche spunto per aumentare le tue vendite online con il tuo ecommerce del 200% ;)? Trovare un modo per aumen… - evelina_fraser : Breve storia triste: compro un reggiseno da oysho, è perfetto, vado ad Arese per prenderno un altro, non ne hanno… - GiuliaCimpa : RT @Glovo_IT: Su @IOdonna @GiuliaCimpa racconta i servizi di spesa rapida: 'Con Glovo, una delle app più scaricate per le consegne a domi… - Glovo_IT : Su @IOdonna @GiuliaCimpa racconta i servizi di spesa rapida: 'Con Glovo, una delle app più scaricate per le conse… -