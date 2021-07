Cannavaro scrive per noi: «Alzala anche tu al cielo, Giorgio» (Di domenica 11 luglio 2021) Sono lontano, a Guangzhou. Ma mi sento vicino, come se fossi a Londra con Giorgio e gli altri. Come se tornassi indietro di 15 anni, ripensando a quella coppa alzata sotto il cielo azzurro di... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 luglio 2021) Sono lontano, a Guangzhou. Ma mi sento vicino, come se fossi a Londra cone gli altri. Come se tornassi indietro di 15 anni, ripensando a quella coppa alzata sotto ilazzurro di...

Da Berlino a Wembley, quindici anni dopo: "Adesso tocca a voi" "Sembra ieri, ma sono passati 15 anni" scrive Simone Perrotta ; "Buon 9 luglio" il commento di Marco Amelia . E anche Fabio Cannavaro cerca le analogie con la finalissima che domani attende i ragazzi ...

Da Berlino a Wembley, quindici anni dopo: «Adesso tocca a voi» Oltre mille chilometri separano Londra e Berlino, Wembley e l’Olympiastadion, ma un lungo filo azzurro è pronto ad unire i due punti.

