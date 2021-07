11 luglio 1982 | 39 anni fa l’Italia vinceva i Mondiali

(Di domenica 11 luglio 2021) Era l’11del, esattamente 39fa, econtro la Germania, un 3-1 nello stadio Bernabeu di Madrid che gli azzurri difficilmente dimenticheranno. Una vittoria che è nella storia, che chi ha avuto la fortuna di vivere ricorda con gioia. D’altra parte, come dimenticare la telecronaca di Nando Martellini e il suo “Campioni del mondo“, come dimenticare l’urlo liberatorio di Marco Tardelli e come togliere dalla mente l’immagine di Dino Zoff che a 40alza la Coppa del Mondo. E proprio oggi il caso vuole che, a distanza di ...

Advertising

UEFAcom_it : ?????? 11 luglio 1982. ?????? @Vivo_Azzurro | #ITA - Agenzia_Ansa : 11 luglio 1982: 'Campioni del mondo', il trionfo dell'Italia in Spagna #ANSA - CorriereCitta : #11luglio 1982, 39 anni fa l'Italia vinceva i #Mondiali #ForzaItalia #BuongiornoItalia #ItaliaInghilterra… - AngelaRosa2311 : @azzurri 11 luglio 1982 - 11 luglio 2021 ?? ? ???? ? ???? ?? ?? ?? ?? - OlderGf : La maggior parte dell'Europa fa il tifo per gli azzurri.Trentanove anni fa, l’11 luglio 1982, l’Italia di Bearzot v… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 1982

La Gazzetta dello Sport

... è giunto al quartier generale degli azzurri vicino Wembley la lettera degli eroi del Mundial. domenica 112021 , alla competizione calcistica. Questa sera, alle ore 21.00, è in ...Accadde per la prima volta l' 11delin occasione del memorabile trionfo mondiale degli Azzurri di Bearzot e Paolo Rossi (3 - 1 all'allora Germania Ovest). L'entusiasmo, la felicità, l'...Solo che allora lo stadio era il Bernabeu, di fronte c'era la Germania e la partita valeva per il tetto del mondo. '11 luglio 1982 l'Italia saliva sul tetto del mondo e i protagonisti di allora hanno ...11 luglio 1982, 11 luglio 2021. A distanza di 39 anni dal trionfo mondiale in terra spagnola, la nazionale italiana sogna di tornare tra le magnifiche del calcio internazionale regalando ai tifosi ...