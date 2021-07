Variante Delta in Italia, in un mese dal 5,2% al 27,7%. Dati Iss: «Crescita associata a focolai, grande attenzione» (Di sabato 10 luglio 2021) Variante Delta. L'incidenza in Italia, secondo i Dati ufficiali, è in decido aumento. «In base ai Dati attualmente disponibili, la percentuale dei casi» da varianti Kappa e... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 luglio 2021). L'incidenza in, secondo iufficiali, è in decido aumento. «In base aiattualmente disponibili, la percentuale dei casi» da varianti Kappa e...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - Agenzia_Ansa : 'La variante Delta è in crescita, occorre rispettare le misure'. E' quanto si legge nella bozza dell'Iss che sarà p… - mirko60036887 : RT @ilmessaggeroit: Variante Delta in Italia, in un mese dal 5,2% al 27,7%. Dati Iss: «Crescita associata a focolai, grande attenzione» htt… - eowyn962010 : RT @liliaragnar: #UK il governo che con la variante Delta voleva prolungare le segregazioni per tutta l’estate si è trovato di fronte a gig… -