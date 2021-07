“Un’altra vita spezzata”. Federico muore a soli 21 anni, la tragedia nel cuore della notte (Di sabato 10 luglio 2021) Capodimonte, ennesima tragedia in strada. L’impatto tra i due mezzi è stato letale per il 21enne originario di Montefiascone, Federico Baldo. Resta grave l’amico di 19 anni, Alessio Pagliaccia. La tragedia è avvenuta nella notte sul lungolago all’altezza della chiesa di San Rocco nel viale alberato. I due amici, Federico Baldo e Alessio Pagliaccia, viaggiavano a bordo della moto con alla guida il 21enne, quando è avvenuto lo scontro contro l’automobile parcheggiata lungo la via. Perde il controllo della moto e per ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Capodimonte, ennesimain strada. L’impatto tra i due mezzi è stato letale per il 21enne originario di Montefiascone,Baldo. Resta grave l’amico di 19, Alessio Pagliaccia. Laè avvenuta nellasul lungolago all’altezzachiesa di San Rocco nel viale alberato. I due amici,Baldo e Alessio Pagliaccia, viaggiavano a bordomoto con alla guida il 21enne, quando è avvenuto lo scontro contro l’automobile parcheggiata lungo la via. Perde il controllomoto e per ...

