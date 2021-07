The Legend of Zelda ha una rarissima copia NES che è stata venduta all'asta per $870.000 (Di sabato 10 luglio 2021) Vi ricordate di quella copia di The Legend of Zelda per NES che era finita all'asta qualche giorno fa sul sito Heritage Auctions? Si trattava, nel caso non ve lo ricordaste, di una rara variante che i collezionisti chiamano "NES R", prodotta per pochissimi mesi nell'87 e, di conseguenza, a tiratura estremamente limitata, rispetto alle copie "REV-A" pubblicate dal 1988 in avanti. Una copia sigillata e immacolata, Wata Rating di 9.0, è stata messa all'asta qualche giorno fa, a disposizione di qualunque collezionista con il portafogli gonfio che fosse disposta ad ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 luglio 2021) Vi ricordate di quelladi Theofper NES che era finita all'qualche giorno fa sul sito Heritage Auctions? Si trattava, nel caso non ve lo ricordaste, di una rara variante che i collezionisti chiamano "NES R", prodotta per pochissimi mesi nell'87 e, di conseguenza, a tiratura estremamente limitata, rispetto alle copie "REV-A" pubblicate dal 1988 in avanti. Unasigillata e immacolata, Wata Rating di 9.0, èmessa all'qualche giorno fa, a disposizione di qualunque collezionista con il portafogli gonfio che fosse disposta ad ...

