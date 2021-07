Terrorismo | Carfagna | ' Isis non spaventa né Italia né Governo'

(Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug (Adnkronos) - "Le minacce dell'non intimidiscono né glini, né ilno, né il ministro degli Esterino Luigi Di Maio, al quale voglio attestare anche personalmente solidarietà e vicinanza. L'idea che la barbarie fondamentalista possa impadronirsi di Roma è semplicemente ridicola: non hannoto l'Occidente ieri, non lo spaventeranno oggi". Lo dichiara in una nota Mara, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Advertising

RinoRizzardi : RT @CMastroff: @Gitro77 @mara_carfagna @VeroDeRomanis Ridateci la.nostra moneta e stoppate l'avanzo primario, ci rimangiamo il mondo. Ma pr… - FornariEmanuela : @MadameA02 @matteorenzi Chi è la onorevole appalti terrorismo nero Ndrangheta camorra mafia insieme che odia tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Carfagna

Metro

... il bandito comune convertitosi albrigatista, autore di vari omicidi e ricondotto in ... è fattibile Gaetano Pecorella, avvocato penalista, 4 volte deputato Fi Giustizia: Cartabia e...... vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, mentre già ieri la ministra per il Sud Mara... Tutti, tranne quelli condannati per reati di mafia o: per loro il fine pena mai vuol dire ...Roma, 10 lug (Adnkronos) - "Le minacce dell'Isis non intimidiscono né gli italiani, né il governo italiano, né il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, al quale voglio attestare anche personal ...Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare d ...