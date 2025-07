Rodrigo Riquelme arriva a Siviglia per iniziare il suo palco a Betis

2025-07-14 09:16:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Rodrigo Riquelme il terzo e fino all’ultimo appuntamento firmato ufficiale del Betis Per la stagione 2025-2026, è già a Siviglia per iniziare il suo palco come Verdiblanco. L’ex calciatore Atlético de Madrid è atterrato poco prima delle nove del mattino nel Aeroporto di San Pablo dove è stato ricevuto dal direttore sportivo, Manu Fajardo e dal segretario tecnico, Álvaro Ladrón de Guevara pronto a fare i suoi primi passi nel club con cui ha commesso fino al 2030. Ci si aspetta Roro dopo aver subito test medici, viaggia da lunedì a Almancil per unirti alla “fase” pre -stagione che dirige Pellegrini Nella città portoghese del Algarve Dall’ultimo pomeriggio di mercoledì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

rodrigo - siviglia - iniziare - palco

