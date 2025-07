Garlasco la macchia di sangue sul telefono e la nuova ipotesi | Chiara voleva chiedere aiuto

In attesa del verdetto sul Dna individuato sul tampone orale di Chiara Poggi effettuato in sede autoptica, le indagini della procura di Milano vanno avanti. Le ipotesi sul tavolo sono diverse e sono cambiate con questa seconda indagine, perchĂ© per gli investigatori la vittima non è stata colta di sorpresa da una persona che conosceva o di cui fidava ma è stata aggredita da una o piĂą persone delle quali, come scrive il Corriere della sera "aveva paura". L'ipotesi che attualmente avanza è che la vittima possa aver lottato con il suo aggressore, o i suoi aggressori. Questa possibilitĂ potrebbe essere avvalorata dal Dna presente sulle unghie della vittima e, eventualmente, dal profilo ignoto presente nella bocca della vittima, qualora non venisse trovato alcun match con tecnici, operatori, medici e investigatori.

Una svolta clamorosa nelle nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Sul tampone orale di Chiara Poggi, mai analizzato in 18 anni, i periti incaricati dal Tribunale di Pavia hanno trovato materiale genetico «Y» appartenente ad un uomo non

