IL MALTEMPO. Il racconto di una donna che a Bergamo si trovava al parco Suardi dove è caduto un albero. Una parte è finita in strada, centrando un’auto: illesi i due giovani a bordo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’albero caduto al parco Suardi, parla la donna illesa: «Una ragazza mi ha urlato: corri!»

Albero Caduto a Rimini: il video - Il grosso pini si è schiantato a Marina Centro investendo una ragazza che stava passando in scooter che è rimasta per fortuna quasi illesa.

Vento forte oggi nelle Marche: danni e paura, albero caduto su auto a Pesaro - Ancona, 16 maggio 2025 – Annunciata dall’ allerta meteo gialla emessa dalla Protezione civile, il forte vento di bora ha fatto irruzione anche nelle Marche causando disagi e danni soprattutto nelle zone costiere.

L’albero caduto a Venezia, il Comune: “Era monitorato”. I cittadini: “Morto da anni” - Quattro le donne in codice rosso, una è in prognosi riservata. La procura ha aperto un’inchiesta. L’esperto: “Chioma tagliata senza criterio”

