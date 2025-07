Rovello Porro (Como), 14 luglio 2025 – Boato nella notte a Rovello Porro, in provincia di Como. L'allarme è scattato intorno alle 4.30 della notte tra domenica e lunedì 14 luglio quando ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat posizionato all’altezza di piazza Alessandro Porro. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri del distaccamento di Lomazzo (Como). Nell’esplosione non si sono registrati feriti, ingenti i danni alla struttura. Al momento non è noto se i ladri siano riusciti a fuggire con il bottino e a quanto – eventualmente - ammonti. Sono in corso accertamenti in corso per risalire ai ladri autori del colpo: i carabinieri si avvarranno delle telecamere di sorveglianza della zona per effettuare tutti gli accertamenti del caso, ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rovello Porro, boato nella notte: ladri fanno esplodere il bancomat