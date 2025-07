Tentativo di sabotaggio al Tour de France | 4-5 forature in un istante c'erano chiodi sulla strada

I sospetti si sono moltiplicati nel rivedere il finale dell'ottava tappa dopo diversi ciclisti hanno forato nel medesimo istante nello stesso tratto di strada: "Qualcuno poco prima ha lanciato dei chiodi in strada. Non sarebbe la prima volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strada - istante - chiodi - tentativo

Hanno aggredito una donna di 59 anni per saltare la fila alla cassa del supermercato. Poi, come se nulla fosse, si sono spostati in una pasticceria poco distante per mangiare dolci. È lì che i carabinieri li hanno trovati, seduti ai tavolini, mentre sorridevano tra u Vai su Facebook

Tentativo di sabotaggio al Tour de France: 4-5 forature in un istante, c'erano chiodi sulla strada.

Tentativo di sabotaggio al Tour de France: “4-5 forature in un istante, c’erano chiodi sulla strada” - I sospetti si sono moltiplicati nel rivedere il finale dell'ottava tappa dopo diversi ciclisti hanno forato nel medesimo istante nello stesso tratto di ... Riporta fanpage.it

Fanno esplodere il bancomat e seminano chiodi a tre punte in strada, ma ... - Hanno seminato chiodi a tre punti in strada e poi fatto esplodere uno sportello bancomat, per poi arraffare quante più banconote possibili: ma sono stati intercettati dalla polizia e sono dovuti ... Scrive fanpage.it