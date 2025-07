Bella bro stiamo nel chill! Votiamo la parola giovanile dell’anno

di Massimo Arcangeli Nel 2008 la casa editrice tedesca Langenscheidt ha ideato la Jugendwort des Jahres e nelle ultime tornate, sui vocaboli in lizza, il dibattito collettivo sulla voce da incoronare è stato accesissimo. Quest’anno il festival dell’italiano che dirigo, Parole in cammino, ha promosso a sua volta l’iniziativa La parola giovanile dell’anno. Il progetto, al quale hanno già aderito migliaia di studenti di tutta Italia, è stato realizzato in collaborazione con la Rete Nazionale dei Licei Classici (RNLC) ed è stato inizialmente sposato dall’Accademia della Crusca, dalla Società Dante Alighieri e dalla trasmissione Striscia la Notizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Maturità , ‘Rispetto’ da parola dell’anno 2024 per la Treccani a traccia della prima prova - (Adnkronos) – È sul tema del 'Rispetto' la seconda traccia della Tipologia B – testo argomentativo – dell'esame di maturità 2025 che si sta svolgendo oggi, mercoledì 18 giugno.

Maturità 2025: figli di Borsellino commossi per la frase del padre. Rispetto, parola dell’anno. Pasolini “tosto” - Commozione nei figli di Paolo Borsellino per la frase del giudice assassinato dalla mafia scelta come tema per la maturità .

Alla Maturità il termine «Rispetto» (che piace tanto a Valditara), la Treccani: «Perché l’abbiamo scelta come parola dell’anno» - Tra le tracce della prima prova scritta della Maturità 2025 è apparsa anche una riflessione sul significato e il valore della parola «Rispetto», scelta come parola dell’anno dalla Treccani.

