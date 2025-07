Arrestato a Milano il leader di una gang hacker romena

Milano, 14 lug. (askanews) - Arrestato dalla Polizia a Milano il leader di una gang hacker romena specializzata in attacchi ransomware, grazie a un'operazione congiunta con Francia e Romania. L'indagine, condotta dal Centro Cibernetico di Milano e coordinata dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza cibernetica ha portato, in pochi mesi, all'identificazione numerosi sospetti tutti di nazionalitĂ romena. Il Gip di Milano ha applicato la custodia cautelare in carcere al principale indagato: un 44enne, ritenuto altamente pericoloso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arrestato a Milano il leader di una "gang hacker" romena

In questa notizia si parla di: milano - romena - arrestato - leader

Milano, giallo in via Valtellina: trovato in un’auto con targa romena il cadavere di una donna - Milano – Una donna morta in macchina. Due senzatetto che passano vicino all'auto e si accorgono della presenza del corpo.

Milano: arrestato il leader di una banda di hacker romena Vai su X

Arrestato a Milano il leader di una banda di hacker: esperto in attacchi ransomware; Gang hacker smantellata: la Polizia arresta a Milano il pericoloso leader romeno; Arrestato il leader di una gang di hacker.

Polizia di Milano arresta il leader di una gang di hacker - La Polizia di Stato ha arrestato il leader di una gang hacker romena specializzata in attacchi ransomware, grazie a un'operazione congiunta con Francia e Romania. Riporta msn.com

Arrestato a Milano il leader di una “gang hacker” romena - (askanews) – Arrestato dalla Polizia a Milano il leader di una gang hacker romena specializzata in attacchi ransomware, grazie a un’operazione congiunta con Francia e Romania. Scrive askanews.it