Non sarà solo un concerto Sarà il raduno degli ultimi | Ultimo annuncia maxi-raduno a Tor Vergata Tutto quello da sapere su data biglietti e location

Un maxi-raduno nella sua Tor Vergata. Ultimo ha finalmente svelato una grande regalo ai suoi fans. “Non sarà soltanto un concerto” ammette ma “Sarà il raduno degli ultimi “. Al termine del terzo concerto allo stadio Olimpico di Roma, è stato proiettato un video sui maxi-schermi. Un breve montato che ripercorre le tappe della carriera del cantante romano. Dagli esordi a Sanremo, non nascondendo gli screzi con la stampa per il secondo posto. Poi i concerti sold out negli stadi ( tra cui la commovente esibizione con Ed Sheeran ) e infine la promessa mantenuta. La data da cerchiare sul calendario è quella del 4 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

