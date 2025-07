Bus resta incastrato mentre fa manovra | traffico in tilt in via Corticella per i cantieri del tram

Bologna, 14 luglio 2025 - Un’altra mattina di (ordinaria) follia e soprattutto di disagi per i guidatori bolognesi a causa dei cantieri del tram. In via di Corticella, all’angolo con via Procaccini, un bus Tper extraurbano (blu) è rimasto incastrato nel tentativo di fare manovra e riuscire a passare in una strettoia. In zona Corticella, infatti, procedono spediti i cantieri della futura linea verde, che già in alcune occasioni hanno creato intralcio alla viabilità . In via di Corticella, nello specifico, la situazione è abbastanza critica e la gincana urbana di cartelli, cartellini, deviazioni e transenne è sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bus resta incastrato mentre fa manovra: traffico in tilt in via Corticella per i cantieri del tram

Blackout in Corticella, tranciato un cavo nei cantieri del tram - Bologna, 12 giugno 2025 - Blackout in Corticella causa lavori del tram. È stata una mattinata movimentata in zona Bolognina, tra le vie Corticella, Calvart, Spada e Barbieri, investite da un’interruzione di corrente elettrica a causa di un tubo tranciato nell’ambito dei cantieri della linea verde della tranvia.

Tram: nuovi cantieri al via in via Emilia Ponente e Corticella - Proseguono le operazioni di costruzione del tram in tutta la città di Bologna. L'obiettivo - spiega il Comune - è concludere gli interventi più impattanti prima della riapertura delle scuole e della ripartenza di settembre.

