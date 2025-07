Veneto Segreto | i luoghi segreti di Villa di Maser

Questo tour è pensato per chi ha già visitato la Villa e desidera scoprire ambienti solitamente accessibili solo a pochi. Ripercorrendo la storia della Villa e dei suoi protagonisti, visiteremo spazi nascosti e affascinanti, solitamente chiusi al pubblico. L’excursus storico, dal Cinquecento. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: villa - veneto - segreto - luoghi

“FAI UN GIRO IN VILLA – Ville e Oltre”: Il Festival del FAI Giovani Veneto tra arte, natura e cultura - Riparte in Veneto, carico di novità, nei mesi di maggio e giugno, “FAI UN GIRO IN VILLA – Ville e Oltre”, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto.

Trasforma il tuo weekend in un'avventura straordinaria tra i segreti del Veneto! Sabato 21 giugno PARCO CITTADELLA VIGODARZERE PALAZZO PAPAFAVA TOUR SERALE A BORGHETTO SUL MINCIO VILLA FACCHETTI CORNIANI NEGRI Vai su Facebook

Veneto Segreto: i luoghi segreti di Villa di Maser; “Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend il 12 e 13 luglio 2025; UN CAPOLAVORO DEL SETTECENTO VENETO: VILLA REZZONICO.

Veneto segreto, quei luoghi nascosti che dovete assolutamente vedere - Veneto segreto, quei luoghi nascosti che dovete assolutamente vedere. Lo riporta ilgazzettino.it

“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend - Per il weekend del 18 e 19 luglio “Veneto segreto” vi aspetta con visite guidate serali, uscite in barca nella laguna e tour tra ville e borghi storici. Riporta padovaoggi.it