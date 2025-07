I Fantastici Quattro | Gli Inizi Johnny Storm tenta un approccio romantico con Silver Surfer nel nuovo spot

I Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo teaser per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, incentrato su Johnny Storm ( Joseph Quinn ) che fa appello al suo fascino nel tentativo di conquistare l’affetto di Silver Surfer ( Julia Garner ) e distoglierla dalla sua missione. Abbiamo scoperto che Johnny aveva una cotta per Shalla-Bal in un trailer precedente, quando aveva detto ai suoi compagni di squadra che non aveva bisogno di aiuto per “ uccidere alieni sexy “, e qui lo vediamo avvicinarsi all’araldo di Galactus nella forma della Torcia Umana e chiederle se la sua tavola da surf è attaccata al suo corpo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it