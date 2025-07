Violentata nella stanza d’hotel | Pizzaiolo e cameriere a processo

La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per due lavoratori stagionali — un pizzaiolo egiziano di 60 anni e un cameriere italiano di 49 — accusati di violenza sessuale ai danni di una turista svizzera in vacanza a Cattolica nel luglio del 2024. I due uomini, difesi dagli avvocati Alessandro Coppa e Maria Rivieccio, dovranno comparire davanti al gup del Tribunale di Rimini il prossimo 19 novembre, quando il giudice sarĂ chiamato a decidere se disporre il rinvio a giudizio e l’eventuale apertura del processo. I fatti risalgono al 15 luglio 2024, quando i due indagati — entrambi impiegati all’interno di una struttura alberghiera della riviera come lavoratori stagionali — avrebbero trovato la giovane turista in stato confusionale, accasciata su un marciapiede, con evidenti segni di malessere: bava alla bocca, labbra livide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violentata nella stanza d’hotel: "Pizzaiolo e cameriere a processo"

