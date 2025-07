Latitanti dal 2018 per violenza sessuale e sequestro di persona arrestati nel Bolognese

Due cittadini rumeni, ricercati e destinatari di un mandato d’arresto europeo dal 2018, sono stati arrestati in provincia di Bologna. I due, un uomo di 36 anni e una donna di 40 anni sua cognata, erano stati condannati a sette anni e quattro giorni di reclusione per aver commesso i reati di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: arrestati - latitanti - violenza - sessuale

