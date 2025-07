Precipitato per quasi quattro metri | è morto l' uomo caduto dal balcone

ORIA - Le ferite riportate erano troppo gravi: purtroppo non ce l'ha fatta il 55enne precipitato dal balcone, a Oria, nella serata di domenica 13 luglio 2025. Francesco Carone, queste le generalitĂ dell'uomo, è deceduto nella notte appena trascorsa dopo essere stato trasportato dai sanitari del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

