Il ragazzino che scese dai monti per vincere tanti Slam | la storia dell’ascesa di Sinner fino al tempio del tennis

“Il mio sogno? Diventare numero uno al mondo e vincere tanti Slam ”. Lo diceva nel 2018 un giovanissimo Jannik Sinner, a 17 anni, con i capelli arancioni ancora un po’ scompigliati dall’allenamento appena concluso. Sette anni più tardi, i suoi desideri si sono realizzati: 4 Major vinti in carriera su 20 titoli in totale e un primato mondiale detenuto per almeno 58 settimane consecutive. È questo il palmares del 23enne di Sesto Pusteria dopo lo storico successo a Wimbledon – il primo in assoluto per un tennista italiano – con la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz. “Sto vivendo il mio sogno”, ha detto proprio al termine del match con le lacrime agli occhi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il ragazzino che scese dai monti per “vincere tanti Slam”: la storia dell’ascesa di Sinner fino al tempio del tennis

