Ultimo annuncia un maxi concerto il 4 luglio 2026 a Tor Vergata

Aveva anticipato una grande sorpresa per i suoi fan, la più importante della sua vita musicale, e non ha deluso. Ultimo, in tour negli stadi d'Italia fino al 23 luglio, ha annunciato durante la terza tappa all'Olimpico un concerto-evento per festeggiare i primi 10 anni di carriera. Si terrà proprio nella sua Roma, all'area della Vela di Calatrava a Tor Vergata, il 4 luglio 2026. «Questo non sarà solo un concerto», ha scritto l'artista 29enne su Instagram. «Questa è la favola per sempre, il raduno degli ultimi». I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14 di martedì 15 luglio.

