Valmontone RM chiusa per due notti l’uscita dell’A1 per lavori antirumore

Disagi per chi arriva da Napoli: uscita vietata il 15 e 16 luglio dalle 22 alle 5 VALMONTONE (RM) – Modifiche temporanee alla viabilità sulla A1 Milano-Napoli. Per due notti, martedì 15 e mercoledì 16 luglio, la stazione di Valmontone resterà chiusa in uscita per chi arriva da Napoli. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22 alle 5, ed è legato ai lavori di installazione delle barriere antirumore previsti nel piano di risanamento acustico del Comune. Lo comunica Autostrade per l’Italia, precisando che l’uscita alternativa consigliata è quella di Colleferro, al chilometro 592+900. Nessuna modifica, al momento, per chi viaggia in direzione opposta o intende entrare in autostrada da Valmontone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

