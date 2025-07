Camposano sequestrato laboratorio abusivo di tabacco per narghilè | un denunciato

Sequestrata a Camposano una tonnellata di tabacco per narghilè prodotto in un laboratorio abusivo. Denunciato un 41enne siriano. Camposano (Napoli), 14 luglio 2025 – Un laboratorio clandestino per la produzione di tabacco aromatizzato destinato al consumo con narghilè è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Napoli in un appartamento condominiale a Camposano, in provincia di Napoli. A gestirlo era un cittadino siriano di 41 anni, denunciato alla Procura di Nola per sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, con un’evasione stimata di circa 250mila euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it