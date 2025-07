Dalla Libia con la voglia di raggiungere la Svizzera | sbarcati 130 migranti a Lampedusa

Un barcone, salpato da Abu Kammash in Libia, con 123 persone. E un natante di 5 metri, con a bordo 7 tunisini, che ha preso il largo da Mahres. Sono state le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza a effettuare, durante la notte e all'alba, i due nuovi soccorsi. Sul primo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: libia - voglia - raggiungere - svizzera

Dalla Libia con la voglia di raggiungere la Svizzera: sbarcati 130 migranti a Lampedusa.

Libia: «La Svizzera riconosca i suoi torti» - SWI swissinfo.ch - Mousa Kousa trova umiliante la posizione della Svizzera in merito ai visti Schengen, visti che continuano a non essere concessi ad importanti personalità libiche. Come scrive swissinfo.ch

Svizzera e Libia più vicine - SWI swissinfo.ch - I due paesi stanno preparando un accordo per gli investimenti ed una delegazione di uomini d’affari svizzeri si recherà presto in Libia. Si legge su swissinfo.ch