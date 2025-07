Roma coppia sequestrata in casa | sei arresti regia di un boss dal carcere

Il raid avvenuto a maggio a Val Melaina. La banda riceveva ordini da un detenuto. ROMA – Paura in un appartamento di via di Val Melaina, dove una coppia è stata vittima di un sequestro lampo orchestrato da una banda criminale agli ordini di un presunto boss detenuto. L’aggressione risale allo scorso maggio, ma solo oggi, dopo mesi di indagini, la Polizia di Stato ha stretto il cerchio attorno al gruppo, portando a sei arresti grazie al coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma. Tutto è cominciato una sera, quando marito e moglie rientravano a casa. Quattro uomini armati li hanno aggrediti alle spalle, li hanno sequestrati e li hanno minacciati per ottenere le chiavi di un appartamento affidato loro da amici assenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, coppia sequestrata in casa: sei arresti, regia di un boss dal carcere

