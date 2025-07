Roma fuga di monossido all’Hotel Raganelli | evacuati 96 ospiti nella notte

ABBONATI A DAYITALIANEWS L‚Äôallarme lanciato all‚Äôalba: sette persone ricoverate per intossicazione. Momenti di forte tensione la notte del 14 luglio a Roma, dove quasi cento persone sono state evacuate dal Raganelli Hotel di via Aurelia 738 a causa di una fuga di monossido di carbonio. L‚Äôallarme √® scattato intorno alle 4:30 del mattino, quando alcuni clienti dell‚Äôalbergo, avvertendo malesseri, hanno contattato la reception e subito dopo il numero unico per le emergenze. Intervento dei soccorsi e indagini in corso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, con la squadra 4A e il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) per i rilievi ambientali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com ¬© Dayitalianews.com - Roma, fuga di monossido all‚ÄôHotel Raganelli: evacuati 96 ospiti nella notte

In questa notizia si parla di: roma - notte - fuga - monossido

Roma, entrano in un circolo sportivo di notte e fanno un ‚Äúpool party‚ÄĚ - Roma, 5 luglio 2025- I Carabinieri della Stazione Roma¬†Torpignattara hanno denunciato 7 giovani ‚Äď u n cittadino italiano, un cittadino colombiano e 5 cittadini peruviani ‚Äď di cui 4 minori e 3 maggiorenni, per i reati di furto e violazione di domicilio.

Notte dei Musei 2025 a Roma, programma - Sabato 17 maggio  si svolgerà  la 15esima edizione della   Notte dei Musei di Roma, consueta celebrazione primaverile dell’incontro tra le arti promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura.

Roma, la notte del giudizio: Bergamo decide il destino - Quella di stasera, tra Atalanta e Roma, non √® una partita qualsiasi. √ą una sfida che pu√≤ indirizzare la corsa Champions nella sua fase pi√Ļ delicata.

Roma: fuga di monossido di carbonio in hotel, 96 evacuati Vai su Facebook

Roma, fuga di monossido di carbonio in un hotel: evacuati 96 ospiti; Fuga di monossido in hotel a Roma, i racconti: ‚ÄúLa bimba ha battuto la testa‚ÄĚ; Evacuato hotel a Roma per fuga di monossido di carbonio: 7 in ospedale.

Fuga di monossido in hotel a Roma, i racconti: ‚ÄúLa bimba ha battuto la testa‚ÄĚ - C'era una persona che ci diceva di lasciare le stanze‚ÄĚ è il racconto di uno degli ospiti presenti nell'hotel Raganelli. Si legge su msn.com

Paura in un hotel di Roma: sei persone ricoverate per una fuga di monossido - Fuga di monossido in un hotel di Roma: 96 evacuati nella notte e diversi ricoveri. Lo riporta notizie.it