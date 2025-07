Asllani Inter nerazzurri in attesa di nuovi sviluppi per la sua cessione | l’albanese vuole restare in Italia! Approcci da 2 club di Serie A

Asllani Inter, nerazzurri in attesa di nuovi sviluppi per la sua cessione: l’albanese vuole restare in Italia! Approcci da 2 club. Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002, si sta confermando uno dei nomi piĂą richiesti nel mercato Inter in uscita. Il giovane talento ha disputato una stagione discreta con i nerazzurri, ma il suo futuro sembra ormai lontano da Milano. La societĂ ha fissato una valutazione che si aggira tra i 18-20 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che potrebbe portare a una plusvalenza interessante per la dirigenza interista. Asllani al centro delle attenzioni di diverse squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com

