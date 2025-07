Bologna furioso col Napoli per il caso Ndoye | chiesti 50 milioni o niente

Il Corriere dello Sport riporta un clima teso in casa Bologna riguardo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Bologna furioso col Napoli, Cds: “Richiesta per #Ndoye sarà ancora più alta: il motivo” Vai su X

