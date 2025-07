Nothing Phone 3 la prova | uno smartphone diverso da tutti gli altri

Design innovativo, ottima autonomia, soluzioni originali come la Glyph Matrix: così l’azienda di Carl Pei cerca uno spazio nel mercato dei telefoni di fascia medio-alta. Ma la sfida con gli altri top di gamma cinesi è ardua. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nothing Phone (3), la prova: uno smartphone diverso da tutti gli altri

