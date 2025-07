Macron | ‘libertà mai stata così minacciata dal 1945’

Macron ha affermato che "la libertà non è mai stata così minacciata" dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Macron: ‘libertà mai stata così minacciata dal 1945’

In questa notizia si parla di: macron - libertà - stata - così

Macron: “Libertà mai così minacciata dal 1945, pace dipende da noi” - (Adnkronos) – “La libertà non era mai stata così minacciata” dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945, e “mai la pace nel nostro continente era dipesa così tanto dalle nostre decisioni attuali”.

Macron, la libertà non è mai stata così minacciata dal 1945 - Emmanuel Macron ha affermato che "la libertà non è mai stata così minacciata" dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 e che "mai la pace nel nostro continente è dipesa a tal punto dalle nostre decisioni attuali".

Il monito di Macron : "La libertà non è mai stata così minacciata dal 1945" Vai su X

Sono per la linea francese, subito. Non ho più alcuna intenzione di sacrificare la mia vita, il mio tempo, la mia libertà e l'adolescenza di mio figlia, oltre che il suo diritto allo studio come si deve, per chi rifiuta di vaccinarsi. Questa volta ve ne restate a casa a voi, Vai su Facebook

Macron, la libertà non è mai stata così minacciata dal 1945; Allonsanfàn | L’Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945, dice Macron; Francia: Macron, libertà mai stata così minacciata dal 1945.