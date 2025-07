Gerry Scotti grande ritorno con La Ruota della Fortuna Novità e quando inizia

Preparatevi a sentire di nuovo il suono della ruota che gira: La Ruota della Fortuna  torna su Canale 5 con un’edizione tutta nuova, con grandi cambiamenti in termini di orario e qualche nuova sfida per i concorrenti. A riprendere in mano il timone c’è Gerry Scotti, pronto a mettere la sua firma su questa stagione estiva con tanto divertimento e qualche sorpresa. Ecco cosa dobbiamo aspettarci. Gerry Scotti torna con “La Ruota della Fortuna”. Non serve aspettare settembre per godere dei cambi di palinsesto: da domenica 14 luglio, La Ruota della Fortuna  torna su Canale 5 e lo fa in grande, prendendosi lo spazio delle 20:40, subito dopo il TG5. 🔗 Leggi su Dilei.it

