Un sacco bello compie 45 anni

Per i 45 anni di Un sacco bello, Carlo Verdone ha presentato il film restaurato a Bologna ed ha ricordato quell'esordio alla regia. Vitale per lui è stato l'aiuto di Sergio Leone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Un sacco bello compie 45 anni

Telefonata Trump-Putin, il tycoon come Enzo in Un sacco bello di Carlo Verdone: “Come t’eri messo per ferragosto?” - VIDEO AI - Un video AI mostra il tycoon che parla al telefono con l'omologo russo, esattamente con la stessa voce di Enzo, il personaggio interpretato nel film dal regista e attore romano La telefonata tra Trump e Putin come Un sacco bello di Carlo Verdone.

Bentornato ’Un sacco bello’. In piazza arriva Verdone: "Così Leone mi convinse" - Ero in villeggiatura nel 1968. Avevo i capelli, mi innamoravo spesso, ascoltavo Jimi Hendrix, avevo una Vespa 50 truccata e mi sentivo felice, leggero.

Verdone, un sacco bello. In 5mila in piazza Maggiore per il film restaurato - Bologna, 14 luglio 2025 – “Non mi aspettavo un’accoglienza del genere. Sono molto emozionato”. Carlo Verdone, prima di salire sul palco di piazza Maggiore, si fermerebbe a stringere le mani di ogni persona che lo aspetta dal pomeriggio.

'Un sacco bello' in Piazza Maggiore a Bologna con Carlo Verdone; Ferragosto 2024: l’appuntamento al “Palo della morte” compie dieci anni; Cinema, 'Un sacco bello' di Verdone compie 40 anni. FOTOGALLERY.

Proiezione di un sacco bello a bologna con carlo verdone per i 45 anni del film restaurato - a Bologna la rassegna "Sotto le stelle del cinema" celebra i 45 anni di "Un sacco bello" di Carlo Verdone con la prima proiezione restaurata in Piazza Maggiore e un incontro con l’autore ... Riporta gaeta.it

'Un sacco bello' in Piazza Maggiore a Bologna con Carlo Verdone - La proiezione de Il Gattopardo di Luchino Visconti (Palma d'Oro a Cannes nel 1963) con le musiche di Nino Rota eseguite dal vivo dall'Orchestra Senzaspine diretta da Thimoty Brook, ha richiamato ieri ... Secondo ansa.it