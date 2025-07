Goodwood Festival of Speed 2025 la passione si rinnova tra polvere e supercar

C'è un odore, a Goodwood, che non esiste altrove. È un profumo umido di campagna inglese mischiato a quello caldo della gomma bruciata, con un retrogusto di olio da miscela, ottani, pelle lucida e sudore. È l'odore della passione. Quella vera. Quella che non ha bisogno di spiegazioni. Nel cuore dell'estate britannica, tra giardini curati e sentieri di ghiaia che costeggiano la tenuta del Duca di Richmond, si è consumato l'ennesimo capolavoro motoristico: il Goodwood Festival of Speed 2025. Un evento che mescola Ascot, Le Mans e la sagra della salsiccia, dove gli stivali in cuoio calpestano il fango accanto a scarpe Chanel, i bambini sognano guardando i bolidi e i vecchi si commuovono rivedendo le auto del loro tempo.

