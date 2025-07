Passa da iliad a TIM | da 200 a 300 GB a partire da 6,99€

Passa da iliad a TIM per attivare una delle offerte operator attack dell’operatore blu dedicata a riconquistare utenti di operatori low-cost come iliad e dei principali operatori virtuali (PosteMobile, CoopVoce, Fastweb). Lo fa con una gamma di nuove tariffe “Operator Attack”  pensate appositamente per chi vuole abbandonare la rete di questi operatori, offrendo un mix imbattibile di prezzi bassi, minuti illimitati e un’enorme quantitĂ di dati in 5G, a partire da soli 6,99€ al mese. ho Mobile: 200 GB in 5G e tutto senza limiti a soli 9,99€. Passa da iliad a TIM: tariffe  operator attack. L’obiettivo è chiaro: coniugare la convenienza tipica dei low-cost con le prestazioni e la copertura della rete TIM, puntando in particolare sulla potenza del 5G. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

