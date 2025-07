Giallo a Barcellona Pozzo di Gotto | trovata morta Raisa Kiseleva badante di 75 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo scoperto vicino al torrente Longano, avvolto dalla vegetazione. Immagine di repertorio È avvolta nel mistero la morte di Raisa Kiseleva, 75 anni, trovata senza vita nel pomeriggio di sabato 12 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. La donna, originaria della Macedonia del Nord, era una badante che da tempo viveva in Sicilia. Il suo cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto sul greto del torrente Longano, nascosto tra la vegetazione nei pressi di via Del Mare. Il ritrovamento è avvenuto dopo che alcuni residenti, infastiditi da un forte odore proveniente dalla zona, hanno allertato le autorità . 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

