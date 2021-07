Temptation Island. Spoiler: Filippo ha il primo video per Federico (VIDEO) (Di sabato 10 luglio 2021) Federico lunedì guarderà il primo VIDEO che riguarda la fidanzata. E’ tempo di evoluzioni per la coppia Floriana e Federico. La coppia formata da Federico e Floriana in questa nuova edizione di Temptation Island, è l’unica che ancora non si è scomposta, entrambi non sono ancora al centro delle polemiche o scandali. Filippo in queste due settimane non ha ancora visto alcun VIDEO della sua fidanzata Floriana, ricordiamolo che sono fidanzati da due anni, e sono entrambi nati a Palermo. Tra i due, è stata ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 luglio 2021)lunedì guarderà ilche riguarda la fidanzata. E’ tempo di evoluzioni per la coppia Floriana e. La coppia formata dae Floriana in questa nuova edizione di, è l’unica che ancora non si è scomposta, entrambi non sono ancora al centro delle polemiche o scandali.in queste due settimane non ha ancora visto alcundella sua fidanzata Floriana, ricordiamolo che sono fidanzati da due anni, e sono entrambi nati a Palermo. Tra i due, è stata ...

Advertising

rubio_chef : Uno condivide ogni giorno contenuti utili per una società migliore e niente, li trovi a segasse su Temptation Islan… - zazoomblog : Temptation Island amara sorpresa per lui: l’annuncio di Bisciglia - #Temptation #Island #amara #sorpresa - sosconnessa : @Emmass17 tranquilla ora c'è temptation island che li sostituisce??????? - Giadast05 : @ALEXIAC4LCIN8 Ale hanno messo Falling di Harry in sottofondo alle parole di Tommaso a temptation island. MI ROVINANO FALLING. - gemsmikado : sto crescendo mio fratello 11enne a suon di insulti verso gli uomini di temptation island e cartoni animati gay. me… -