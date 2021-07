Sono 1.400 i nuovi casi di Covid, trend in aumento. Ma il numero dei morti scende a 12 (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - Sono 1.400 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 1.390 di venerdì, ma soprattutto dei 932 di sabato scorso, a conferma di un trend ormai chiaro di aumento settimanale. Con 208.419 tamponi, 12 mila in più: il tasso di positività rimane stabile allo 0,7%. I decessi Sono 12 (il giorno prima erano 25), per un totale di 127.768 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo i numeri dei ricoveri, che non risentono della risalita dei contagi iniziata una settimana fa. Le terapie intensive Sono 8 in meno (il giorno prima -11) con 6 ... Leggi su agi (Di sabato 10 luglio 2021) AGI -1.400 iin Italia nelle ultime 24 ore, contro i 1.390 di venerdì, ma soprattutto dei 932 di sabato scorso, a conferma di unormai chiaro disettimanale. Con 208.419 tamponi, 12 mila in più: il tasso di positività rimane stabile allo 0,7%. I decessi12 (il giorno prima erano 25), per un totale di 127.768 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo i numeri dei ricoveri, che non risentono della risalita dei contagi iniziata una settimana fa. Le terapie intensive8 in meno (il giorno prima -11) con 6 ...

